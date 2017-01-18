Да будет свет! В Таласе подключают школы к электричеству

В Таласской области школы начали подключать к электроснабжению. Отметим, подача электричества была приостановлена из-за долгов. Министерство образования заявило, что эти меры были приняты для снижения задолженности органов МСУ перед ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания".

Однако сегодня в ходе пленарного заседания депутат Кенжебек Бокоев заявил, что отключенные четыре школы являются дотационными и государство обязано о них заботится . Возможно, после огласки информации в парламенте, энергетики несмотря на долги, начали подключение школ Манасского и Таласского районов.

Также курирующим ведомствам было поручено усилить контроль по вопросам бесперебойного обеспечения электроэнергией образовательных учреждений.