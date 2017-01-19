ЦРУ обнародовало рассекреченные документы о холодной войне и НЛО

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Центральное разведывательное управление США выложило в онлайн 775 тысяч документов на 13 млн страниц, рассекреченных президентским указом Билла Клинтона от 1995 года, пишет Би-би-си.

В архиве содержится информация о деятельности ЦРУ во время холодной войны, вьетнамского и корейского конфликтов. Также в базе можно найти данные о проектах агентства по исследованию НЛО и телепатических возможностей человека.

С 2000 года получить доступ к этому архиву (CREST - CIA Records Search Tool) можно было только с четырех компьютеров в Национальном архиве в штате Мэриленд в определенные часы. Это создавало неудобства для исследователей.

Организация MuckRock, которая помогает всем желающим запрашивать информацию у правительства США по "Закону о свободе информации", подала в суд на ЦРУ в июне 2014 года.

MuckRock в своем иске писала, что база данных фактически недоступна. Само ЦРУ признало, что получение доступа к этой информации затруднено, и существующая процедура представляет собой препятствие для многих исследователей.

В 2015 году в ЦРУ сообщили, что им понадобится шесть лет, чтобы выложить в онлайн все документы.

Создатель проекта по раскрытию информации Glomar Disclosure Майкл Бест в 2016 году решил собрать деньги на проект по оцифровке базы CREST по схеме краудфандинга. После этого в ЦРУ согласились ускорить процесс.

URL: http://www.vb.kg/353911
Теги:
США
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