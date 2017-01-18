Стамбульский стрелок: Не убивайте меня

Исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула, выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов признался, что действовал по указанию группировки ИГИЛ.

О допросе, на котором боевик дал первые признательные показания, пишет турецкая газета Hurriyet.

"Я прибыл в Турцию через Иран, ждал приказа, чтобы перебраться через границу и принять участие в боевых действиях в Сирии. Поселился в Коньяе. Пока я был там, получил заказ из Сирии провести атаку в новогоднюю ночь на площади Таксим", - приводит показание террориста издание.

"Я прибыл на площадь Таксим, но там были повышены меры безопасности. Не было возможности совершить нападение. Я еще раз связался с человеком, который отдал приказ. Он дал команду искать новую цель. Я ездил вдоль побережья на такси и около 10 часов вечера нашел клуб Рейна. Я передал эту информацию человеку, который отдал мне приказ атаковать людей в клубе", -сообщил турецким спецслужбам Машарипов.

"Не убивай меня", - сказал Машарипов полиции на турецком языке во время спецоперации. Он также пытался спрятаться под кровать, когда квартиру где он скрывался брали штурмом - приводит подробности Hurriyet.

Напомним в ночь на 1 января, Террорист в костюме Санта-Клауса ворвался ночной клуб Рейна в разгар вечеринки и открыл беспорядочный огонь из автомата Калашникова. 39 человек погибли, 30 получили ранения. После жестокой расправы боевику удалось скрыться. Он скрывался в квартире знакомого в Стамбуле, о его задержании СМИ сообщили только вчера. Сообщниками Марипова были граждане Сенегала, Сомали, Египта, а также один гражданин Ирака.