В России задержан груз с экзотическими птицами из Кыргызстана

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ВБ

Груз с птицами, среди которых были экзотические виды, не пропустили в Курганскую область из-за выявленных нарушений. Об этом сообщают российские СМИ.

Как стало известно, на контрольно-пропускном пункте "Петухово-автдорожный" задержан микроавтобус "Мерседес" с живыми птицами. Среди пернатых 160 разноцветных голубей и 6 павлинов.

Автомобиль был остановлен сотрудниками пограничной службы на 464-м км трассы "Иртыш" вечером 17 января. Выяснилось, что живых птиц везли через три страны – из Кыргызстана через Казахстан в Россию.

Владельцы пернатых нарушили правила ветеринарного контроля на границе таможенного союза. Имеющихся на руках документов оказалось недостаточно для поставки подконтрольной продукции на территорию России.

Как рассказал перевозчик, павлинов и голубей доставляли по заказу покупателя из Башкортостана для дальнейшего разведения.

Помимо птиц в автобусе находились восемь человек, включая трех малолетних детей.

Было принято решение о возврате живого груза на территорию Кыргызстана.

URL: http://www.vb.kg/353914
Теги:
контрабанда, Россия
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