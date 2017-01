Маккартни собирается отсудить у Sony права на песни The Beatles

Британский музыкант Пол Маккартни подал в суд на звукозаписывающую компанию Sony, чтобы вернуть права на песни группы The Beatles. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Hollywood Reporter.

По данным издания, Маккартни собирается отсудить права на песни, которые он ранее передал звукозаписывающим компаниям.

Отмечается, что права на композиции Yesterday, Let It Be и Hey Jude были куплены Майклом Джексоном, после его смерти они перешли компании Sony/ATV.

Ранее письмо Джона Леннона к Маккартни после распада The Beatles было продано с аукциона за $30 тысяч.