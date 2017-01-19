Тела трех членов экипажа Боинга 747 отправлены в Турцию

Тела троих членов экипажа самолета "Боинг-747" отправлены на родину.

"Груз 200" вылетел сегодня, 19 января, в 07:55 часов авиарейсом № 349, по направлению Бишкек-Стамбул.

Вчера, 18 января, представителям посольства Турции в КР из Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы были переданы опознанные тела троих летчиков (Ибрагим Даранджи, Хазим Ондуна, Исхон Коша).

Отметим, что 17 января было обнаружено тело предположительно четвертого члена экипажа. Однако мужчина пока не опознан.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме АСТ Airlines.

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.