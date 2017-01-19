В Италии заявили о катастрофических последствиях землетрясения

Власти итальянского региона Марке заявили о "катастрофических" последствиях серии подземных толчков, произошедших в среду, и попросили о предоставлении помощи, пишет Би-би-си.

В среду утром в итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в течение нескольких часов произошло четыре сильных землетрясения магнитудой более 5.

Четыре подземных толчка, магнитуда которых превысила 5, вызвали сходы снежных лавин и оползни. В результате землетрясения тысячи семей в регионе Марке остались без электричества, жители еще нескольких деревень оказались отрезаны от внешнего мира.

В регионе Абруццо жертвой землетрясения стал один человек - 83-летний мужчина был найден под завалами своего сарая в городе Терамо. Еще один человек числится пропавшим без вести, после того как на него обрушилась снежная лавина.

Подземные толчки также ощущались в регионе Лацио, в том числе и в Риме, где была приостановлена работа метро.

Землетрясение произошло после снегопада, который продолжался более суток в горной местности близ города Аматриче и Норча.