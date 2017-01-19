На авиабазе "Кант" в крещенских купаниях участвовали не только авиаторы

В освященную воду здесь окунались также военнослужащие Оперативной пограничной группы ФСБ России, семиреченские казаки и прихожане гарнизонного храма из числа местных жителей.

Крещенские богослужения впервые прошли в недавно построенном в воинской части и освященном митрополитом Викентием храме святого благоверного князя Александра Невского. По окончании литургии верующие направились на пруд, расположенный на аэродромной территории, в трех километрах от воинской части. На дороге образовалась колонна из легковых автомобилей, к месту купания православных доставлял также автобус авиабазы.

На пруду тоже были созданы условия для купальщиков. Из утепленных палаток-раздевалок, где к тому же натопили печи-буржуйки, к сходням люди шли по ковровым дорожкам. Всем желающим предлагали горячий чай.

В этот раз купания открыл сержант контрактной службы, кандидат в мастера спорта Евгений Яковлев. В считанные секунды у сходней образовалась большая очередь.

Помощник командира базы по работе с верующими военнослужащими иерей Евгений Циклаури, после того как прочитал молитву и осенил воду крестом, сам тоже совершил омовение. Окунулись и его помощники-послушники храма.

В ледяную воду подростки вошли смело и уверенно. Кроме них в купаниях участвовали и другие дети, немало было также и женщин. Как и главы их семей – военнослужащие, все они считают, что благодаря освященной воде целый год к ним не пристанет ни одна болезнь.

Крещенские купания на авиабазе проходят с 2010 года, после того как иерей Евгений приступил здесь к служению. Желающих испытать силу воли, укрепить свой дух, тело и очиститься от всякой скверны с каждым годом становится все больше.

Крещение Господне или Богоявление – один из главных православных праздников. История этого дня уходит корнями в библейское прошлое, в те дни, когда жил и ходил по земле Сын Божий Иисус Христос. Праздник Крещения в народе называют еще праздником Иордана, так как именно на реке Иордан Иоан Предтеча крестил Иисуса Христа.