Боронов: От забора жилых домов в Дача-СУ до границы аэропорта - 100 метров

Ранним утром 16 января кыргызстанцы узнали о страшной трагедии - под Бишкеком разбился грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул. В первые минуты авиакатастрофы ничего не было понятно, только спустя час после крушения борта выяснилось, что воздушное судно планировало дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана самолет не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это два пилота, два члена экипажа и местные жители. На месте происшествия до сих пор продолжается разбор завалов. В первые же часы на месте был организован штаб, куда стекается вся информация о пострадавших и погибших. В штаб входят главы МВД, МЧС и Минздрава, возглавляет его первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

О том, насколько опасно жить возле аэропорта и в чем заключались трудности спасателей, "ВБ" рассказал министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

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- Кубатбек Айылчиевич, что больше всего задело вас как главного спасателя страны в этой трагедии?

- Когда мы приехали в морг осматривать трупы, некоторые фрагменты тел лежали в мешках. Это было очень неприятно. Еще, конечно, страшно было смотреть на обгоревшие тела, части тел. Но, надо отметить, наши ребята работали слаженно при поиске жертв и пострадавших. Почти всех нашли в первый день авиакатастрофы. Спасатели МЧС знают, как поступать в подобных случаях. Я не слышал, чтобы кто-то ругал их.

- Что затрудняло работу МЧС?

- Особых трудностей не было. Работа была организованной. Мы опасались, что под обломками, которые нельзя было трогать до приезда Международной авиационной комиссии, остались люди. На следующий день после трагедии было принято решение приподнять краном хвост и крыло разбившегося самолета. Наши спасатели залезли под обломки, осмотрели все, но никого под ними не нашли.

- Сколько сотрудников МЧС работает на месте крушения самолета? Все ли они они обеспечены необходимым инвентарем?

- Первые два дня на месте работали 300 спасателей, на второй день 120, сегодня еще меньше, так как основная работа по расчистке завалов проделана. Наши сотрудники работали с раннего утра и до поздней ночи, некоторые оставались дежурить. Сейчас 19 человек находятся в больнице, когда некоторых освободили из-под завалов, они были в шоковом состоянии. Один из пилотов был на ногах, стоял на улице, а через полчаса по дороге в больницу он скончался.

- В социальных сетях пишут, что спасателям не хватает инвентаря, это правда?

- Нет, нам инвентаря хватает. Действительно, перчатки быстро намокают, поэтому кто-то их не надевает. Без одежды и обуви спасатели были лет 10 назад.

А вообще, некоторые люди дают недостоверную информацию. Кто-то дал интервью, что пожарники приехали лишь через час, депутаты заявляют, что через 40 минут. Это неправда, первый пожарный расчет доехал из аэропорта за 10 минут, второй, из села Жаны-Жер, через 17 минут. Это отличное время, тем более что было темно и на дорогах гололед. Пожарные машины - не легковые, соответственно, они не могут ездить быстрее обычных. Зачем просто так говорить, не зная точной информации? Всего на месте работало восемь расчетов - четыре из аэропорта и четыре из ближайшего села Жаны-Жер.

- Каков вообще уровень опасности в таких случаях?

- Риск есть всегда. Тем более что под крылом самолета оставалось топливо. Авиакеросин мог загореться в любой момент, соответственно, и пожар распространиться на большей площади.

- Жители соседней улицы опасаются, что разлившийся авиакеросин может привести к пожару. Есть ли такая вероятность?

- Нет, керосин испарился, но, в любом случае, мы провели необходимые работы. Госэкотехинспекция проверила уровень радиационного фона, он оказался в норме. Санитарно-эпидемиологическая станция также проведет дезинфекцию местности, где упало воздушное судно.

- Насколько опасно жить рядом с аэропортом?

- В принципе везде опасно жить, ведь самолет может упасть в любой другой жилой район. Однако в этом поселке существует очень большой риск для жизни. Это объясняется тем, что от забора некоторых жилых домов до границы аэропорта менее ста метров, а это слишком близко.