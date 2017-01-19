ГКНБ напоминает о функционировании общественных приемных АКС

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ВБ

При возникновении ситуаций, связанных с коррупционными проявлениями, каждый гражданин может лично обратиться в общественные приемные Антикоррупционной службы ГКНБ, которые функционируют по всей республике, а также по телефонам доверия и электронной почте (aks.gknb@gmail.com).

Адреса и телефоны доверия общественных приемных АКС ГКНБКР:

  1. Бишкек, пр. Жибек Жолу, 322, тел.: 0312 – 66 – 00 – 20
  2. Баткен, ул. Нургазиева, № 1, тел.: 03622 – 501 – 50
  3. Ош, ул. Ленина, № 318, тел.: 03222 – 555 – 11
  4. Джалал-Абад, ул. Токтогула, № 55, тел.: 03722 – 555 – 35
  5. Талас, ул. Бердике Баатыра, № 297, тел.: 03422 – 604 – 31
  6. Каракол, ул. Кутманалиева, № 148, тел.: 03922 – 538 – 79
  7. Нарын, ул. Ленина, № 78, тел.: 03522 – 514 – 58

URL: http://www.vb.kg/353926
Теги:
коррупция, АКС ГКНБ, Кыргызстан
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