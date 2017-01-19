ГКНБ напоминает о функционировании общественных приемных АКС

При возникновении ситуаций, связанных с коррупционными проявлениями, каждый гражданин может лично обратиться в общественные приемные Антикоррупционной службы ГКНБ, которые функционируют по всей республике, а также по телефонам доверия и электронной почте (aks.gknb@gmail.com).
Адреса и телефоны доверия общественных приемных АКС ГКНБКР:
- Бишкек, пр. Жибек Жолу, 322, тел.: 0312 – 66 – 00 – 20
- Баткен, ул. Нургазиева, № 1, тел.: 03622 – 501 – 50
- Ош, ул. Ленина, № 318, тел.: 03222 – 555 – 11
- Джалал-Абад, ул. Токтогула, № 55, тел.: 03722 – 555 – 35
- Талас, ул. Бердике Баатыра, № 297, тел.: 03422 – 604 – 31
- Каракол, ул. Кутманалиева, № 148, тел.: 03922 – 538 – 79
- Нарын, ул. Ленина, № 78, тел.: 03522 – 514 – 58