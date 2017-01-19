ГКНБ напоминает о функционировании общественных приемных АКС

При возникновении ситуаций, связанных с коррупционными проявлениями, каждый гражданин может лично обратиться в общественные приемные Антикоррупционной службы ГКНБ, которые функционируют по всей республике, а также по телефонам доверия и электронной почте (aks.gknb@gmail.com).

Адреса и телефоны доверия общественных приемных АКС ГКНБКР: