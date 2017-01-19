Вокруг вакантной должности главы Департамента лекарств идут закулисные игры

Вокруг вакантной должности главы Департамента лекарственного обеспечения и медтехники идут закулисные игры. Об этом сегодня, 19 января, сказала депутат Аида Исмаилова на заседании Жогорку Кенеша.

Она предложила объявить открытый конкурс на данную вакантную должность с привлечением общественности, депутатов и представителей правительства.

"До нас доходит информация, что на этой неделе уже назначат директора департамента. Сейчас идет очень много кулуарных игр. Оказывается, министр лоббирует своего человека, и группа людей пытается своих людей лоббировать на это "жирное" место", - добавила она.

Также депутат предложила реформировать этот департамент, передав некоторые функции в Министерство здравоохранения и Санэпидемстанцию. В частности, оставить департаменту всего два направления - регистрацию и оценку соответствия препаратов.

По словам Исмаиловой, в настоящее время лекарства широко распространяются на Ошском рынке, а также продаются через интернет. "Неизвестно, чем занимается департамент", - добавила она.