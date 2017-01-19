Вокруг вакантной должности главы Департамента лекарств идут закулисные игры

162  0
Гулиза Авазова

Вокруг вакантной должности главы Департамента лекарственного обеспечения и медтехники идут закулисные игры. Об этом сегодня, 19 января, сказала депутат Аида Исмаилова на заседании Жогорку Кенеша.

Она предложила объявить открытый конкурс на данную вакантную должность с привлечением общественности, депутатов и представителей правительства.

"До нас доходит информация, что на этой неделе уже назначат директора департамента. Сейчас идет очень много кулуарных игр. Оказывается, министр лоббирует своего человека, и группа людей пытается своих людей лоббировать на это "жирное" место", - добавила она.

Также депутат предложила реформировать этот департамент, передав некоторые функции в Министерство здравоохранения и Санэпидемстанцию. В частности, оставить департаменту всего два направления - регистрацию и оценку соответствия препаратов.

По словам Исмаиловой, в настоящее время лекарства широко распространяются на Ошском рынке, а также продаются через интернет. "Неизвестно, чем занимается департамент", - добавила она.

URL: http://www.vb.kg/353927
Теги:
лекарства
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  