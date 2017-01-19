На единый сайт кыргызстанцы за рубежом собирают деньги

438  0
ВБ

Кыргызстанцы, проживающие за рубежом, не остались в стороне в связи с авиакатастрофой, произошедшей 16 января под Бишкеком.

"Многие соотечественники из разных стран хотят предложить свою помощь семьям погибших и пострадавшим. Однако порой сложно передать денежные средства в кыргызские пункты сбора посредством мобильных кошельков", - такое письмо пришло к нам в редакцию от Жанары Миг.

Чтобы решить этот вопрос, Жанара Миг сообщает, что кампания по сбору средств проводится на сайте https://www.gofundme.com/38udcx4, где каждый желающий может сделать пожертвование с помощью карты без расходов на банковскую комиссию.

На момент написания материала соотечественники собрали 4 тыс. долларов.

Все собранные средства будут координироваться при взаимодействии Общественного фонда "Помогать легко".

Контактное лицо: Жанара Миг, тел. +971 52 735 3737.

URL: http://www.vb.kg/353930
Теги:
авиакатастрофа, гуманитарная помощь, соотечественники
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  