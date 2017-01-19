На единый сайт кыргызстанцы за рубежом собирают деньги

Кыргызстанцы, проживающие за рубежом, не остались в стороне в связи с авиакатастрофой, произошедшей 16 января под Бишкеком.

"Многие соотечественники из разных стран хотят предложить свою помощь семьям погибших и пострадавшим. Однако порой сложно передать денежные средства в кыргызские пункты сбора посредством мобильных кошельков", - такое письмо пришло к нам в редакцию от Жанары Миг.

Чтобы решить этот вопрос, Жанара Миг сообщает, что кампания по сбору средств проводится на сайте https://www.gofundme.com/38udcx4, где каждый желающий может сделать пожертвование с помощью карты без расходов на банковскую комиссию.

На момент написания материала соотечественники собрали 4 тыс. долларов.

Все собранные средства будут координироваться при взаимодействии Общественного фонда "Помогать легко".

Контактное лицо: Жанара Миг, тел. +971 52 735 3737.