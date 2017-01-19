МТиД: Реконструкцию дороги Балыкчы - Корумду не завершат к концу 2017 года

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Айдана Абдуваитова

Подрядчик не успеет завершить реконструкцию автодороги Балыкчы - Корумду до конца 2017 года, как это планировалось ранее. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

В ведомстве пояснили, что ранее подрядчик планировал завершить работы по основной трассе до конца этого года.

Специалисты министерства изучили представленный метод работы и считают, что подрядчик заявил слишком завышенные сроки и объем работы, и до конца 2017 года успеет завершить в лучшем случае лишь 75% работ. Таким образом, оставшаяся часть работ перейдет на 2018 год.

По состоянию на декабрь, подрядчик завершил лишь 19,3% работ с 0-го по 104-й километр автотрассы. В ведомстве это объясняли слабой организацией работы подрядчиком и несвоевременной мобилизацей дорожно-строительной техники.

Справочно:

  1. Протяженность участка - 104 км;
  2. Общая сметная стоимость - 9 млрд 202,4 млн сомов;
  3. Заказчик - Департамент дорожного хозяйства МТиДКР;
  4. Подрядчик - компания "ЛонгХай" в КР;
  5. Стоимость контракта - 6 млрд 803,5 млн сомов;
  6. Профинансировано - 1 млрд 590 млн 200 сомов;
  7. в 2015 году - 180 млн сомов;
  8. в 2016 году - 1 млрд 410 млн 200 тыс. сомов;
  9. Итого: 1 млрд 590 млн 200 сомов.

URL: http://www.vb.kg/353932
Теги:
Балыкчы, дороги, реконструкция, Министерство транспорта и дорог
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