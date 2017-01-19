МТиД: Реконструкцию дороги Балыкчы - Корумду не завершат к концу 2017 года

Подрядчик не успеет завершить реконструкцию автодороги Балыкчы - Корумду до конца 2017 года, как это планировалось ранее. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

В ведомстве пояснили, что ранее подрядчик планировал завершить работы по основной трассе до конца этого года.

Специалисты министерства изучили представленный метод работы и считают, что подрядчик заявил слишком завышенные сроки и объем работы, и до конца 2017 года успеет завершить в лучшем случае лишь 75% работ. Таким образом, оставшаяся часть работ перейдет на 2018 год.

По состоянию на декабрь, подрядчик завершил лишь 19,3% работ с 0-го по 104-й километр автотрассы. В ведомстве это объясняли слабой организацией работы подрядчиком и несвоевременной мобилизацей дорожно-строительной техники.

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