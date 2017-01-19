Депутаты предлагают снести оставшиеся дома в селе Дача-СУ и переселить всех

Депутат Пархат Тулендыбаев предложил снести оставшиеся здания в поселке Дачи-СУ и переселить людей в безопасное место. Такое предложение он внес сегодня, 19 января, на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, чтобы не допустить подобных катастроф в будущем, нужен анализ компетентных органов и структур правительства, в том числе Департамента гражданской авиации и Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

Он добавил, что в соответствии с нормами застройки в радиусе 3 км близ аэропортов категорически надо запретить строительство.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.