На месте авиакатастрофы приступили к работе эксперты МАК

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ВБ

На месте авиакатастрофы самолета Boing-747 в поселке Дача-СУ вновь приступили к работе эксперты Международного авиационного комитета (МАК), наблюдатели и представители по техническому содействию от государства-разработчика и государства, которому принадлежал самолет.

Место авиакатастрофы по-прежнему оцеплено и находится под круглосуточной охраной.

Вместе с этим продолжает свою работу Оперативный штаб по аварийно-спасательным и другим неотложным работам.

В настоящее время штаб занимается координацией проводимых работ по разбору завалов и расчистке территории, восстановлением бесперебойной подачи света в жилые дома граждан, распределением поступающей гуманитарной помощи.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

URL: http://www.vb.kg/353935
Теги:
авиакатастрофа, спасатели, экспертиза
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Сюжет: Крушение самолета под Бишкеком (84 материалов)
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