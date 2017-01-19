Со стоявшими в оцеплении в Дача-СУ солдатами Нацгвардии работают психологи

Со стоявшими в оцеплении на месте крушения самолета в селе Дача-СУ солдатами Нацгвардии работают психологи. Об этом "ВБ" сообщила пресс-секретарь Национальной гвардии Генштаба Гулзат Джарашева.

По ее словам, от войсковой части 708 НГ в разборе завалов участвовало порядка 60 человек, в числе которых не только солдаты, но и офицеры.

"Также на месте находился командир войсковой части, военнослужащие контрактной службы. Психологи управления воспитательной работы во главе с начальником отдела военно-социальной и культурной работы Бектурсуном Базаркуловым и психологом Толгонай Исмаиловой выезжали в войсковую часть 708 и целый день проводили беседы с каждым из группы, находившимся на месте трагедии. Основная уязвимая категория - солдаты срочной службы, которые также участвовали в разборах завалов. Все ребята восприняли это как выполнение долга Родине. Никаких психологически тяжелых последствий после этого случая у военнослужащих нет. На месте также были военнослужащие второй части - 702, но они прибыли позже и стояли в оцеплении. Психолог этой части также провела беседу с ребятами. Все держится под контролем", - отметила Джарашева.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.