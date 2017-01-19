"Азия MIX" сыграет на гала-концерте "КиВиН" в Сочи

261  0
Айдана Абдуваитова

Кыргызстанская команда "Азия MIX" выступит на гала-концерте фестиваля "КиВиН " в Сочи. Об этом сообщается на сайте КВН.

По итогам выступления в двух турах "Азия Mix" примет участие в заключительном гала-концерте фестиваля, который будет транслироваться по Первому каналу.

Сегодня, 19 января, в Сочи проходит запись игры. Дата показа станет известна позже.

Напомним, команда участвует в Высшей лиге КВН с 2013 года и неоднократно становилась победительницей различных фестивалей КВН. В 2012 году команда стала чемпионом Первой лиги. В июле 2016 года команда выиграла "Большой КиВиН в золотом" и впервые за всю историю КВН Кыргызстана команда стала чемпионом Высшей лиги КВН-2016.

URL: http://www.vb.kg/353945
Теги:
КВН
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  