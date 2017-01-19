"Азия MIX" сыграет на гала-концерте "КиВиН" в Сочи

Кыргызстанская команда "Азия MIX" выступит на гала-концерте фестиваля "КиВиН " в Сочи. Об этом сообщается на сайте КВН.

По итогам выступления в двух турах "Азия Mix" примет участие в заключительном гала-концерте фестиваля, который будет транслироваться по Первому каналу.

Сегодня, 19 января, в Сочи проходит запись игры. Дата показа станет известна позже.

Напомним, команда участвует в Высшей лиге КВН с 2013 года и неоднократно становилась победительницей различных фестивалей КВН. В 2012 году команда стала чемпионом Первой лиги. В июле 2016 года команда выиграла "Большой КиВиН в золотом" и впервые за всю историю КВН Кыргызстана команда стала чемпионом Высшей лиги КВН-2016.