У неплательщиков алиментов отберут права и запретят им выезд за границу

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Гулиза Авазова

В Кыргызстане более 25 тыс. человек не получают алименты. Об этом сегодня, 19 января, сообщил депутат Максат Сабиров на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, из-за того что люди не могут получить алименты, они обращаются к исполнительным органам. Судоисполнители в принудительном порядке помогают на основании решения суда, если плательщик работает в госорганах. Однако этот метод не работает с теми, кто работает в частных фирмах и компаниях.

Как отметил директор судебного департамента при Верховном суде КР Рустам Ибраимов, на сегодняшний день поступили заявления от 38 тыс. 343 человек, которые не могут получить свои алименты.

Отметим, сегодня парламент рассматривает в третьем чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере регулирования алиментных обязательств, в частности в Семейный кодекс, Закон "Об исполнительном производстве и о статусе судебных исполнителей в КР" и Кодекс об административной ответственности, Уголовный кодекс.

Как отметил депутат Сабиров, согласно законопроекту, люди которые не платят алименты будут лишены водительских прав, лицензии на охоту, а также им запретят выезд за границу.

URL: http://www.vb.kg/353946
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суд
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