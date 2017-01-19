Президент выразил благодарность всем, кто проявил гражданскую солидарность

Сегодня, 19 января, президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев обсудил с премьер-министром страны Сооронбаем Жээнбековым ход работ по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в результате крушения самолета на участке Дача-СУ Сокулукского района Чуйской области, ликвидации последствий авиакатастрофы и расследованию ее причин. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

Трагедия унесла жизни 38 человек, в том числе 17 детей. При крушении самолета пострадали 26 жилых строений, из них 19 полностью разрушены и 7 разрушены частично. Координацию работы государственных органов осуществляет оперативный штаб. Все пострадавшие обеспечены необходимыми лекарственными средствами, лечение и наблюдение продолжается. На месте крушения самолета развернута мобильная клиника. Оказана помощь в организации похорон. Представители президента КР и полномочные представители правительства в областях передали семьям погибших материальную помощь от имени президента и правительства страны.

Заслушав информацию главы правительства президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность принятия исчерпывающих и действенных мер по устранению последствий трагедии. "Нельзя ослаблять работу по оказанию помощи людям. Многое уже сделано, но важно продолжать работу, чтобы облегчить участь пострадавших, особенно детей", - сказал президент.

Алмазбек Атамбаев выразил от имени народа страны глубокую признательность и благодарность всем неравнодушным гражданам, активистам, сплотившимся перед общим горем, а также сотрудникам соответствующих государственных структур, добровольцам, оказывающим помощь в ликвидации последствий крушения.

"Несмотря на тяжелые условия, холод, пожар, они спасали людей и продолжают помогать пострадавшим. Среди откликнувшихся на постигшую сограждан беду было немало пенсионеров и детей. Их моральная и материальная поддержка, самоотверженная и слаженная работа спасателей и медиков, честная жизненная позиция многих гражданских активистов красноречиво свидетельствуют о том, что в нашем обществе преобладают здоровые, созидательные силы, способные даже во время суровых испытаний судьбы сплотиться и подставить дружеское плечо поддержки. Мы еще раз убедились в том, что наше общество становится сплоченнее, а государство сильнее", - подчеркнул глава государства.

Алмазбек Атамбаев также выразил признательность и благодарность руководителям, а также гражданам иностранных государств, международным организациям за высказанные слова соболезнования и поддержку в эти трудные дни.

В заключение глава государства поручил правительству проработать вопросы обеспечения юридической поддержки семей погибших и пострадавших в решении проблем выплат компенсаций и в отстаивании их прав в соответствии с международными нормами.