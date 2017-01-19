В Кыргызстане хотят запретить рекламу алкоголя на интернет-сайтах

"В зоне KG и в социальных сетях свободно рекламируют алкогольную продукцию. С таким же успехом могут рекламировать и насвай". Об этом заявил сегодня, 19 января, депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша.

Он отметил, что существует запрет на рекламу алкоголя, однако он не работает в интернете. Бекешев поинтересовался, будут ли предприняты меры по этому вопросу.

На это статс-секретарь Министерства экономики Айдай Курманова ответила, что ведомство хочет запретить рекламу алкоголя на сайтах и подготовило соответствующий законопроект, который внесет на рассмотрение Жогорку Кенеша.