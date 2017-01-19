Кыргызстану предложили показать национальные игры на Кубке мира во Франции

Главе Дирекции по национальным видам спорта предложили провести показательные выступления на финале Кубка мира по конному спорту, который будет проходить во Франции в 2018 году.

Как сообщили "ВБ" в дирекции, такое предложение поступило во время встречи главы ведомства Алмазбека Касенова с экспертами в области коневодства и строительства ипподромов международного стандарта, в частности представителем Межрегионального союза конной отрасли Франции Наталией Шамборанд, президентом фирмы PGM Жаком Кнафо и исполнительным директором кыргызского жокей-клуба Айнурой Эргешовой.

Гости предложили подготовить показательные выступления по национальным видам спорта, такие как кок бору, конные скачки, ордо, тогуз коргоол и эр эниш.

Помимо этого Касенов заслушал рекомендации специалистов по дальнейшему развитию ипподрома в Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область), где проходили II Всемирные игры кочевников. Во время встречи стороны говорили о стандартах беговой дорожки, поля для игр кок бору и другом.