Кыргызстану предложили показать национальные игры на Кубке мира во Франции

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Гулиза Авазова

Главе Дирекции по национальным видам спорта предложили провести показательные выступления на финале Кубка мира по конному спорту, который будет проходить во Франции в 2018 году.

Как сообщили "ВБ" в дирекции, такое предложение поступило во время встречи главы ведомства Алмазбека Касенова с экспертами в области коневодства и строительства ипподромов международного стандарта, в частности представителем Межрегионального союза конной отрасли Франции Наталией Шамборанд, президентом фирмы PGM Жаком Кнафо и исполнительным директором кыргызского жокей-клуба Айнурой Эргешовой.

Гости предложили подготовить показательные выступления по национальным видам спорта, такие как кок бору, конные скачки, ордо, тогуз коргоол и эр эниш.

Помимо этого Касенов заслушал рекомендации специалистов по дальнейшему развитию ипподрома в Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область), где проходили II Всемирные игры кочевников. Во время встречи стороны говорили о стандартах беговой дорожки, поля для игр кок бору и другом.

URL: http://www.vb.kg/353953
Теги:
конный спорт, национальные виды спорта
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