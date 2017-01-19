В Кыргызстане планируют провести чемпионат Азии по снукеру

Международная федерация снукера в этом году планирует провести чемпионат Азии в Кыргызстане. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Как уточняется, такие планы озвучил президент федерации Мубарак Хамад Аль-Кхаярин во время встречи с главой госагентства Канатом Аманкуловым, которая состоялась сегодня, 19 января.

В свою очередь Аманкулов отметил, что у Кыргызстана уже есть опыт проведения таких крупных турниров, так как в прошлом году проводился чемпионат мира по бильярду. "Мы готовы оказать поддержку и содействие в организационных вопросах", - сказал он.

Помимо этого, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в развитии олимпийского вида спорта – снукера в Кыргызстане.

Отметим, на встрече также присутствовали генеральный секретарь Азиатской конфедерации бильярдного спорта Майкл Аль-Кхоури, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета КР Саламат Эргешев и генеральный секретарь Федерации снукера КР Шаирбек Маматокторов.