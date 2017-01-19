В Бишкеке прошла проверка резервной роты городских властей

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ВБ

В Бишкеке прошла проверка отдельной резервной роты Ленинской райадминистрации.

Проверка была организована в целях подготовки личного состава к выполнению мобилизационных мероприятий при переводе из мирного на военное время в различных условиях.

Личный состав роты прибыл в установленные сроки, цели проверки были достигнуты, поставленные задачи на проведение учебных сборов в перспективе.

Мероприятие проведено в соответствии со статьей 38 Закона КР "О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах", а также с планом основных мероприятий на год.

URL: http://www.vb.kg/353956
Теги:
военная служба, Ленинский район, Бишкек
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