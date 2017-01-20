Перезахоронение баптистки: двух фигурантов приговорили к трем годам условно

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Айдана Абдуваитова

Двоих обвиняемых по скандальному делу о незаконном перезахоронении жительницы Ала-Букинского района Канымгуль Сатыбалдиевой приговорили к трем годам условно. Эту информацию "ВБ" подтвердила ее дочь Жылдыз Азаева.

По ее словам, 12 января Ала-Букинский районный суд приговорил обвиняемых к условному сроку. Первый год они проведут под домашним арестом.

"Первый год они проведут дома. Им запретили выезды куда-либо, они не смогут уехать, например, в Россию. Если с их стороны не будет нарушений, то и оставшиеся два года они проведут под домашним арестом", - сказала она.

Процесс по остальным трем обвиняемым еще идет.

Азаева написала заявление в прокуратуру о привлечении к ответственности организаторов конфликта.

"На самом деле в этом было замешано гораздо больше людей, там было около 50 человек, но завели дело только на пятерых, и среди них есть совсем молодой парень, которому, наверное, просто дали лопату. Поэтому мы не будем требовать ужесточения наказания для них. Но я написала заявление в прокуратуру о привлечении к ответственности тех людей, которые стояли за всем этим - это местные имамы, главы местного самоуправления и другие ответственные лица, которые должны были объяснить людям, остановить все это. С местными жителями мы живем мирно, никакого давления на нас нет и не было, только эти несколько человек настраивали всех против нас, сравнивая чуть ли не с террористами", - добавила она.

Напомним, случай семьи Сатыбалдиевых в Ала-Букинском районе вызвал резонанс в обществе. 76-летняя жительница села Сары-Талаа Ала-Букинского района Канымгуль Сатыбалдиева, исповедовавшая при жизни баптизм, умерла 13 октября в своем доме.

Родственники умершей хотели похоронить ее на местном кладбище и просили местные власти выделить участок, однако односельчане выступили против этого. По словам дочери умершей, местные имамы заставили ее отречься от баптизма и вернуться в ислам, обещая после этого разрешить похоронить ее на кладбище. Но и после ритуала отречения духовенство и сельчане не позволили похоронить мать в родном селе.

Под давлением местных властей, духовенства и правоохранительных органов они похоронили баптистку в соседнем селе Орукту на том участке, где ранее был похоронен свидетель Иегова, но и там жители потребовали выкопать тело и перезахоронить в другом месте. Во второй раз ее похоронили на христианском кладбище, откуда вскоре представители МСУ эксгумировали труп и в третий раз перезахоронили на отдаленном участке Кара-Тоо.

Родственники женщины и представители кыргызов-баптистов обвинили местные власти, духовенство и сотрудников 10-го отдела МВД в организации конфликта и разжигании религиозной ненависти в Ала-Букинском районе.

19 октября по факту незаконного перезахоронения было возбуждено уголовное дело.

URL: http://www.vb.kg/353958
Теги:
Ала-Букинский район, религия
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