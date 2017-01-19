Христиане Кыргызстана празднуют Крещение Господне

556  1
Глеб Куренев

Сегодня христиане всего мира, в том числе и кыргызстанкие, празднуют Крещение Господне. Этот праздник установлен в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Если верить всем синоптическим Евангелиям, то после крещения на Иисуса сошел святой Дух и глас с небес провозгласил: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение".

Как и у любого праздника, у Крещения Господня есть свои традиции. Например, самые распространенные - окунаться в прорубь и освящать воду.

Столичные христиане в этом году могут искупаться в ледяной воде в трех местах - в селах Ленинском, Воронцовка и Новопокровке, где заранее были подготовлены специальные проруби. Кроме того, все желающие могут набрать святой воды в любой церкви.

Корреспондент "ВБ" отправился посмотреть, как празднуют Крещение в селе Ленинском.

Официально сбор всех желающих окунуться в прорубь намечался на полдень, но уже в 11 часов собралось немало желающих. Кто-то заходил в храм Рождества Пресвятой Богородицы помолиться и поставить свечи, кто-то стоял в очереди за святой водой, а для кого-то это повод встретиться с друзьями, поговорить о религии и не только. За порядком наблюдали не только сотрудники милиции, но и представители казачества.

Ближе к полудню раздался звон колоколов. На улицы из храма вышли представители церкви с иконами и крестами и начался крестный ход от храма к озеру, где "моржей" уже ожидали проруби. У озера к моменту появления колонны собралось немало желающих принять ледяную ванну. После сбора батюшка благословил всех собравшихся, а небольшой хор начал исполнять религиозные песни и молитвы.

Некоторым уже не терпелось нырнуть с головой в прорубь.

Батюшка освятил кадилом прорубь, казаки рассказали о безопасности, и вот наконец-то людям дали зеленый свет.

Возраст желающих окунуться совершенно разный. Среди собравшихся были как малые дети, так и пожилые люди. Для тех, кто не в силах сам прыгнуть в прорубь были предусмотрены казаки-спасатели, которые страховали и придерживали людей. Детям самим нырять не разрешали, только в сопровождении взрослых, и только держась за руку казаков.

К проруби люди ходили по одному. Такие меры были установлены для сохранения безопасности. Хотя бояться было нечего, по словам спасателей, толщина льда было около 20-25 сантиметров.

После погружения многие делились своими впечатлениями. Говорят, страшно только в первое мгновение, затем резко наступает бодрость и поднимается настроение. Молодой парень даже отметил целебную силу ледяной воды. По его словам, после погружения у него прошел насморк и стало легче дышать.

Пока купания шли полным ходом, вокруг озера соорудили небольшой городок с палатками и местами для обеда. Казаки приготовили шашлык и другие закуски, а тех, кто постарше, ждали согревающие 100 грамм.

Стоит отметить, Крещение Господне началось в ночь с 18 на 19 января и продлится до полуночи, так что все желающие могут закалить организм и после работы.

URL: http://www.vb.kg/353960
Теги:
православие, праздник, религия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Гражданин
19.01.2017, 16:06

Потом они встанут в очередь в поликлинике с обморожениями разных мест, бедным врачам работы прибавилась

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  