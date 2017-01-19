Христиане Кыргызстана празднуют Крещение Господне

Сегодня христиане всего мира, в том числе и кыргызстанкие, празднуют Крещение Господне. Этот праздник установлен в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Если верить всем синоптическим Евангелиям, то после крещения на Иисуса сошел святой Дух и глас с небес провозгласил: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение".

Как и у любого праздника, у Крещения Господня есть свои традиции. Например, самые распространенные - окунаться в прорубь и освящать воду.

Столичные христиане в этом году могут искупаться в ледяной воде в трех местах - в селах Ленинском, Воронцовка и Новопокровке, где заранее были подготовлены специальные проруби. Кроме того, все желающие могут набрать святой воды в любой церкви.

Корреспондент "ВБ" отправился посмотреть, как празднуют Крещение в селе Ленинском.

Официально сбор всех желающих окунуться в прорубь намечался на полдень, но уже в 11 часов собралось немало желающих. Кто-то заходил в храм Рождества Пресвятой Богородицы помолиться и поставить свечи, кто-то стоял в очереди за святой водой, а для кого-то это повод встретиться с друзьями, поговорить о религии и не только. За порядком наблюдали не только сотрудники милиции, но и представители казачества.

Ближе к полудню раздался звон колоколов. На улицы из храма вышли представители церкви с иконами и крестами и начался крестный ход от храма к озеру, где "моржей" уже ожидали проруби. У озера к моменту появления колонны собралось немало желающих принять ледяную ванну. После сбора батюшка благословил всех собравшихся, а небольшой хор начал исполнять религиозные песни и молитвы.

Некоторым уже не терпелось нырнуть с головой в прорубь.

Батюшка освятил кадилом прорубь, казаки рассказали о безопасности, и вот наконец-то людям дали зеленый свет.

Возраст желающих окунуться совершенно разный. Среди собравшихся были как малые дети, так и пожилые люди. Для тех, кто не в силах сам прыгнуть в прорубь были предусмотрены казаки-спасатели, которые страховали и придерживали людей. Детям самим нырять не разрешали, только в сопровождении взрослых, и только держась за руку казаков.

К проруби люди ходили по одному. Такие меры были установлены для сохранения безопасности. Хотя бояться было нечего, по словам спасателей, толщина льда было около 20-25 сантиметров.

После погружения многие делились своими впечатлениями. Говорят, страшно только в первое мгновение, затем резко наступает бодрость и поднимается настроение. Молодой парень даже отметил целебную силу ледяной воды. По его словам, после погружения у него прошел насморк и стало легче дышать.

Пока купания шли полным ходом, вокруг озера соорудили небольшой городок с палатками и местами для обеда. Казаки приготовили шашлык и другие закуски, а тех, кто постарше, ждали согревающие 100 грамм.

Стоит отметить, Крещение Господне началось в ночь с 18 на 19 января и продлится до полуночи, так что все желающие могут закалить организм и после работы.