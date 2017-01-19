Женишбека Кызалакова назначили директором РУОРа

Вице-президента Федерации волейбола Кыргызстана Женишбека Кызалакова назначили директором Республиканского училища олимпийского резерва (РУОР) имени Шералы Сыдыкова.

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, он назначен директором РУОР сроком на 2 года. Сегодня, 19 января, Сыдыкова представили коллективу училища.

Напомним, ранее эту должность с апреля прошлого года занимал Сатыбек Чокаев, который написал заявление об уходе по собственному желанию.

Стоит отметить, до Чокаева временно исполняла обязанности директора РУОР Айнура Шакиралиева вместо уволенного Мурата Кыбраева. Добавим, последний был снят с должности в 2015 году в связи инцидентом в микрорайоне Аламедин-1, где произошла массовая драка между учениками СШ № 38 и РУОР, в результате которой шесть школьников получили ножевые ранения.