Атамекеновские тролли. Текебаев и Салянова сбились с курса

Текебаев и Салянова докатились до политических спекуляций на жертвах авиакатастрофы. Это как минимум некрасиво, а по большому счету подло. Первой подала голос бывшая генпрокурор. Она покуражилась над размером компенсаций, которые правительство выделяет как неотложную помощь пострадавшим. Сегодня запустил "утку" главный социалист, который заявил, что разбившийся Боинг должен был сгрузить в "Манасе" некую контрабанду, и только поэтому совершал промежуточную посадку в Бишкеке при перелете из Гонконга в Стамбул.

Официальные представители аэропорта сразу опровергли озвученные Текебаевым сведения. И как они утверждают, турецкий лайнер должен был совершить в "Манасе" техническую посадку для дозаправки и смены экипажа. Настораживает то, что ничем не подкрепленные заявления атамекеновцев озвучиваются до вынесения заключения о причинах крушения. Причем передергивание фактов нацелено на подрыв доверия к власти и возбуждение агрессии в обществе.

Как понимать слова Текебаева о том, что посадка конкретно упавшего грузового лайнера представляла угрозу для жизни людей? Ему ведь абсолютно все равно, что той же ночью в "Манасе" сели 10 других бортов. Самолеты были разные, в том числе и гораздо менее совершенные, чем имеющий наивысшие показатели по безопасности Боинг 747.

Аэропорты для того и строятся, чтобы принимать и обслуживать самолеты – да будет известно господину Текебаеву. Обслуживание транзитных авиарейсов - это тоже источник дохода. А сами воздушные гавани образуют нити экономических связей между государствами и континентами. Поэтому как-то неразумно утверждать, что власти виноваты в том, что именно этот турецкий грузовой самолет упал на поселок Дача-СУ.

Когда жилые дома находятся прямо напротив взлетно-посадочной полосы на расстоянии нескольких сотен метров, трагедия, подобная той, что переживает Кыргызстан в эти дни, могла произойти когда угодно - в случае неудачного взлета или посадки. А "Манас" еще пару лет назад использовали и военные штурмовики, и бомбардировщики, и топливозаправщики с авиабазы ВВС США. Поэтому пиариться и делать политику на страдании и горе людей лучше не стоит.

Ни контрабанда, ни любой другой груз не могли стать причиной крушения Боинга, хотя бы это понимать нужно. А госпоже Саляновой хочется напомнить, что по 70 тысяч сомов, помощь пострадавшим, правительство оперативно выделяет только в качестве первоочередной меры поддержки. И, кстати, из всего состава парламента всего несколько депутатов перечислили личные средства семьям погибших и раненых. И товарищей по фамилии Текебаев или Салянова среди них до последнего момента в списке не было.

Между тем рядовые кыргызстанцы отдавали последнее. В пункты сбора помощи приходили пенсионеры с забитыми вещами пакетами. Согласиться можно с тем, что народ сделал для пострадавших даже больше, чем власть. Но не подозреваемым в мародерстве и рейдерстве об этом судить.