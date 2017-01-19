Атамекеновские тролли. Текебаев и Салянова сбились с курса

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Эркин Суротчуев

Текебаев и Салянова докатились до политических спекуляций на жертвах авиакатастрофы. Это как минимум некрасиво, а по большому счету подло. Первой подала голос бывшая генпрокурор. Она покуражилась над размером компенсаций, которые правительство выделяет как неотложную помощь пострадавшим. Сегодня запустил "утку" главный социалист, который заявил, что разбившийся Боинг должен был сгрузить в "Манасе" некую контрабанду, и только поэтому совершал промежуточную посадку в Бишкеке при перелете из Гонконга в Стамбул.

Официальные представители аэропорта сразу опровергли озвученные Текебаевым сведения. И как они утверждают, турецкий лайнер должен был совершить в "Манасе" техническую посадку для дозаправки и смены экипажа. Настораживает то, что ничем не подкрепленные заявления атамекеновцев озвучиваются до вынесения заключения о причинах крушения. Причем передергивание фактов нацелено на подрыв доверия к власти и возбуждение агрессии в обществе.

Как понимать слова Текебаева о том, что посадка конкретно упавшего грузового лайнера представляла угрозу для жизни людей? Ему ведь абсолютно все равно, что той же ночью в "Манасе" сели 10 других бортов. Самолеты были разные, в том числе и гораздо менее совершенные, чем имеющий наивысшие показатели по безопасности Боинг 747.

Аэропорты для того и строятся, чтобы принимать и обслуживать самолеты – да будет известно господину Текебаеву. Обслуживание транзитных авиарейсов - это тоже источник дохода. А сами воздушные гавани образуют нити экономических связей между государствами и континентами. Поэтому как-то неразумно утверждать, что власти виноваты в том, что именно этот турецкий грузовой самолет упал на поселок Дача-СУ.

Когда жилые дома находятся прямо напротив взлетно-посадочной полосы на расстоянии нескольких сотен метров, трагедия, подобная той, что переживает Кыргызстан в эти дни, могла произойти когда угодно - в случае неудачного взлета или посадки. А "Манас" еще пару лет назад использовали и военные штурмовики, и бомбардировщики, и топливозаправщики с авиабазы ВВС США. Поэтому пиариться и делать политику на страдании и горе людей лучше не стоит.

Ни контрабанда, ни любой другой груз не могли стать причиной крушения Боинга, хотя бы это понимать нужно. А госпоже Саляновой хочется напомнить, что по 70 тысяч сомов, помощь пострадавшим, правительство оперативно выделяет только в качестве первоочередной меры поддержки. И, кстати, из всего состава парламента всего несколько депутатов перечислили личные средства семьям погибших и раненых. И товарищей по фамилии Текебаев или Салянова среди них до последнего момента в списке не было.

Между тем рядовые кыргызстанцы отдавали последнее. В пункты сбора помощи приходили пенсионеры с забитыми вещами пакетами. Согласиться можно с тем, что народ сделал для пострадавших даже больше, чем власть. Но не подозреваемым в мародерстве и рейдерстве об этом судить.

URL: http://www.vb.kg/353963
Теги:
авиакатастрофа, мародерство, Аида Салянова, Омурбек Текебаев, Ата Мекен
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Комментарии
Даке Маматкасым
19.01.2017, 15:23
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Текебаев куда-то не туда уводит.. суть в том что трагедия случилась. кто в этом виноват - покажет расследование, а чей там был груз и куда его везли - вопрос второстепенный. 

даже если везли его сюда, и пилоты садились только ради этого, то они ведь тоже не дураки, рисковать жизнью ради чужого груза если условия не позволяли сесть. не диспетчер же их заставил. 

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Медет Осмоналиев
19.01.2017, 15:23
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Авиакомпания пытается перевести тему и переложить ответственность за крушение на аэропорт. Это естественно - они не хотят платить компенсации пострадавшим. А Текебаев сейчас выступает их адвокатом. Он здесь на стороне авиакомпании, а не на стороне страны и семей погибших.

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Эльдар Алмазбеков
19.01.2017, 15:35
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Меня волнует другой вопрос! Что сказали бы те же самые текебаевы, если упал бы не турецкий самолет, а американский... Думаю никто даже копать бы не стал, что и куда вез этот самолет! Вот такие двойные стандарты от главной марионетки запада-Текебаева!!!

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Ормон-Хан
19.01.2017, 16:02

Если окажется что Текеш действовал в интересах турецкой авиакомпании то ему лучше повысится

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Марат Гизатулин
19.01.2017, 17:37
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Комментариев: 133

Текебаеву не впервой предавать интересы родины ради собственных. Когда Акаев отдавал китайцам Узонгу Куш, Текебаев обеспечил кворум, за что был щедро награжден. Теперь по всей видимости защищает интересы турецкой компании. Не удивляемся, ребята, если у него скоро появится частный самолетик.

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