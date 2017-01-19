Турецкая авиакомпания хочет избежать ответственности?

Заявления турецкой стороны о том, что Боинг-747 останавливался в КР, чтобы оставить некий груз - попытка избежать ответственности. Об этом сегодня сообщила политолог Чинара Эсенгул.

Авиакатастрофа – это несчастье, которое никто преднамеренно не планировал, но, тем не менее, можно было ожидать, что аргументация двух сторон будет разной. "Турецкая авиакомпания явно не хочет нести обязательства, а наша страна говорит, что Боинг садился на дозаправку, и их нужда в этом была. Здесь имеется и политический, и технический моменты", - сказала Ч. Эсенгул.

По словам политолога, когда расшифруют черный ящик, удастся найти какую-то фактологию. Экспертная комиссия состоит из разных сторон: Россия, США, Турция и Кыргызстан. Остается только ждать результатов экспертизы. Возможно, что-то появится и покажет, чьи аргументы верные.

"Не стоит забывать, что такого рода катастрофы – это прежде всего большие материальные затраты. Помимо материальных идет моральный ущерб, причиненный кыргызстанцам, и который никто и никак не может оценить. Здесь замешаны большие деньги, потому что когда их вина будет доказана, они понесут большие материальные затраты. А когда логика бизнеса включается, они могут сочинить любую историю, чтобы убедить общественность в своей невиновности. Это происходит везде. Кыргызстан должен предоставить факты и доказать свою правоту. Надеюсь, наши друзья, у которых есть технические возможности, помогут нам расшифровать "черные ящики", - заявила Эсенгул и назвала позицию турецких коллег ударом ниже пояса.

Напомним, 16 января в селе Дачи-СУ произошло крушение Боинга 747-400, который летел из Гонконга в Турцию и останавливался в Бишкеке на дозаправку. В авиакатастрофе погибли 37 человек, в том числе 4 члена экипажа самолета. В свою очередь турецкая сторона отметила, что топлива в самолете было предостаточно, чтобы долететь до назначенного места без остановки в Бишкеке. Более того, они заявили, что в столице КР самолет останавливался, чтобы оставить некий груз.