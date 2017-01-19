Турецкая авиакомпания хочет избежать ответственности?

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ВБ

Заявления турецкой стороны о том, что Боинг-747 останавливался в КР, чтобы оставить некий груз - попытка избежать ответственности. Об этом сегодня сообщила политолог Чинара Эсенгул.

Авиакатастрофа – это несчастье, которое никто преднамеренно не планировал, но, тем не менее, можно было ожидать, что аргументация двух сторон будет разной. "Турецкая авиакомпания явно не хочет нести обязательства, а наша страна говорит, что Боинг садился на дозаправку, и их нужда в этом была. Здесь имеется и политический, и технический моменты", - сказала Ч. Эсенгул.

По словам политолога, когда расшифруют черный ящик, удастся найти какую-то фактологию. Экспертная комиссия состоит из разных сторон: Россия, США, Турция и Кыргызстан. Остается только ждать результатов экспертизы. Возможно, что-то появится и покажет, чьи аргументы верные.

"Не стоит забывать, что такого рода катастрофы – это прежде всего большие материальные затраты. Помимо материальных идет моральный ущерб, причиненный кыргызстанцам, и который никто и никак не может оценить. Здесь замешаны большие деньги, потому что когда их вина будет доказана, они понесут большие материальные затраты. А когда логика бизнеса включается, они могут сочинить любую историю, чтобы убедить общественность в своей невиновности. Это происходит везде. Кыргызстан должен предоставить факты и доказать свою правоту. Надеюсь, наши друзья, у которых есть технические возможности, помогут нам расшифровать "черные ящики", - заявила Эсенгул и назвала позицию турецких коллег ударом ниже пояса.

Напомним, 16 января в селе Дачи-СУ произошло крушение Боинга 747-400, который летел из Гонконга в Турцию и останавливался в Бишкеке на дозаправку. В авиакатастрофе погибли 37 человек, в том числе 4 члена экипажа самолета. В свою очередь турецкая сторона отметила, что топлива в самолете было предостаточно, чтобы долететь до назначенного места без остановки в Бишкеке. Более того, они заявили, что в столице КР самолет останавливался, чтобы оставить некий груз.

URL: http://www.vb.kg/353964
Теги:
авиакатастрофа, погибшие, Турция
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Комментарии
Эльдар Алмазбеков
19.01.2017, 15:31
Карма: -61
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 260
Минусов: 321
Комментариев: 287

Естественно хочет избежать! Там миллионы долларов из-за ошибки пилотов придется выплачивать! Им выгоднее тому же Текебаеву заплатить миллион и пусть тот всеми правдами и неправдами мутит дела! Да и к тому же на руку Теке такие заявления!

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Абдукадыр Вахабов
19.01.2017, 15:47
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Комментариев: 92

эта компания вообще о своих пилотах хоть позаботилась? тела отправили на родину? или компании важнее сейчас свои финансовые интересы отстоять? 

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Жалоба модератору
Расуловна
19.01.2017, 17:33

Абдукадыр Вахабов

эта компания вообще о своих пилотах хоть позаботилась? тела отправили на родину? или компании важнее сейчас свои финансовые интересы отстоять? 

http://www.hurriyet.com.tr/video/dusen-ucagin-murettebatinin-cenazeleri-istanbula-getirildi-40340277

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