В Турции полиция освободила насильно удерживаемую кыргызстанку

Вчера в Измире (Турция) местная полиция и сотрудники Генерального консульства Кыргызстана в Стамбуле освободили кыргызстанку, которую насильно удерживали. Об этом этом сообщила официальный представитель МИД Айымкан Кулукеева.

"В ночь на 19 января сотрудники Генерального консульства Кыргызстана в Стамбуле при содействии с полицией города Измира установили местонахождение и освободили гражданку Э.И., которая насильно удерживалась соотечественницами. В настоящее время полицией проводится работа по задержанию подозреваемых. Пострадавшей было оказано содействие в переговорах по телефону с ее родителями. Данный вопрос находится на контроле МИД", - сообщила Айымкан Кулукеева.

Напомним, 10 января в соцсетях появилось видео, на котором две девушки издеваются над пострадавшей и на кыргызском языке угрожали ей. По предварительной версии, запись была сделана в одном из турецких городов, а девушку удерживали для проституции.