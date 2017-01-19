В Турции полиция освободила насильно удерживаемую кыргызстанку

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Айдана Абдуваитова

Вчера в Измире (Турция) местная полиция и сотрудники Генерального консульства Кыргызстана в Стамбуле освободили кыргызстанку, которую насильно удерживали. Об этом этом сообщила официальный представитель МИД Айымкан Кулукеева.

"В ночь на 19 января сотрудники Генерального консульства Кыргызстана в Стамбуле при содействии с полицией города Измира установили местонахождение и освободили гражданку Э.И., которая насильно удерживалась соотечественницами. В настоящее время полицией проводится работа по задержанию подозреваемых. Пострадавшей было оказано содействие в переговорах по телефону с ее родителями. Данный вопрос находится на контроле МИД", - сообщила Айымкан Кулукеева.

Напомним, 10 января в соцсетях появилось видео, на котором две девушки издеваются над пострадавшей и на кыргызском языке угрожали ей. По предварительной версии, запись была сделана в одном из турецких городов, а девушку удерживали для проституции.

URL: http://www.vb.kg/353966
Теги:
МИД, соотечественники, Турция
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Комментарии
Bake
19.01.2017, 17:13

Только наши за границей так позорят нацию.  Травят своих же сородичей. 

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Жалоба модератору
алматинец
19.01.2017, 18:29

Свои же ,своих и гробят ,мммм да уж , великое достижение

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