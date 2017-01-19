Депутаты создали комиссию по расследованию груза упавшего Боинга 747

В Жогорку Кенеше проголосовали за создание комиссии по расследованию содержимого упавшего Боинга-747 16 января в селе Дача-СУ.

Сначала спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков напомнил, что по рекомендации Конвенции о международной гражданской авиации до официальных итогов не рекомендуется давать преждевременную оценку и проводить расследования.

Отметим, ранее депутат Омурбек Текебаев заявил, что правительство скрывает факты о том, что Боинг 747-400 не нуждался в дозаправке и там был груз, предназначенный для Кыргызстана. Чтобы выяснить, чей груз, необходимо создать депутатскую комиссию.

Другой парламентарий Дастан Бекешев, отметил, что депутаты также являются государственным органом, и в случае международных судов может использоваться стенограмма заседания. Поэтому он предложил создать комиссию по изучению содержимого груза, а не по авиакрушению.

Также коллегу поддержал Каныбек Иманалиев, который отметил, что комиссия не будет рассматривать причины авиакатастрофы, а только груз, и для этого полномочий депутатов достаточно.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.