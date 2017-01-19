Депутаты создали комиссию по расследованию груза упавшего Боинга 747

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Гулиза Авазова

В Жогорку Кенеше проголосовали за создание комиссии по расследованию содержимого упавшего Боинга-747 16 января в селе Дача-СУ.

Сначала спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков напомнил, что по рекомендации Конвенции о международной гражданской авиации до официальных итогов не рекомендуется давать преждевременную оценку и проводить расследования.

Отметим, ранее депутат Омурбек Текебаев заявил, что правительство скрывает факты о том, что Боинг 747-400 не нуждался в дозаправке и там был груз, предназначенный для Кыргызстана. Чтобы выяснить, чей груз, необходимо создать депутатскую комиссию.

Другой парламентарий Дастан Бекешев, отметил, что депутаты также являются государственным органом, и в случае международных судов может использоваться стенограмма заседания. Поэтому он предложил создать комиссию по изучению содержимого груза, а не по авиакрушению.

Также коллегу поддержал Каныбек Иманалиев, который отметил, что комиссия не будет рассматривать причины авиакатастрофы, а только груз, и для этого полномочий депутатов достаточно.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.

URL: http://www.vb.kg/353967
Теги:
авиакатастрофа
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Сюжет: Крушение самолета под Бишкеком (96 материалов)
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Комментарии
Эльдар Алмазбеков
19.01.2017, 15:38
Карма: -61
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Минусов: 321
Комментариев: 287

ну создали они комиссию и что? походят и покричат, а потом и забудут для чего собрались. не верю я этим комиссиям! Вон по делу о мародерствах сплошь доказательства были и что? Ничего толком не сделали! спекулянты они и мошенники, а не депутаты!

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Жалоба модератору
а
19.01.2017, 15:40

Если Боинг может лететь 1300 км, то нужно выяснить, была л нужна садиться в Бишкеке для "дохаправки"? Вопрос возник после того, как турецкие СМИ начаоли показывать сюжет, где кыргызские парни разносят сотовые телефоны с места трагедии как мародерство. Типа, заказ или груз в самолете был по просьбе "кыргызкой стороны". Соответственно, его нужно былов Кыргызстане выгрузить. А не "заправляться"!

Следовало бы выяснить в Гонконге, кто и что загружал в гурзовой отсек Боинга (какой груз), а также где до Бишекка в последний раз заправлялся Боинг!

Возникли всякие разговоры насчет президента. Поэтому, следовало бы тоже "исключить" его от возможных перессудов и разговоров. А для этого нужно уточнить, где и как отдыхал президент 10 дней после "визита" в Пекин!

В общем, ситуация назревает не шуточная.. Будет много интересного.

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Абдукадыр Вахабов
19.01.2017, 15:50
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Сумма оценок комментариев
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Комментариев: 92

даже если выяснят они чей груз - это как-то поможет погибшим? вообще-то пока груз не доставлен получателю за него несет ответственность отправитель и перевозчик. так что даже если найдется заказчик - он тут ни при чем.

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