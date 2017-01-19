МВД: Попавшие в СМИ кадры мародерства не соответствуют действительности

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ВБ

Распространенные сообщения в соцсетях и некоторых СМИ о якобы задержании подозреваемого в мародерстве не соответствуют действительности. Такое заявление распространило МВД.

В силовом ведомстве подчеркнули, информация с негативным окрасом о том, что якобы с мародером вообще вышла некрасивая история, за которую государство должно извиниться перед ним.

В тот день сотрудниками был остановлен подозрительный мужчина с ведром, в котором находились различные вещи и документы. В ходе допроса он пояснил, что ведро с вещами дал его брат и попросил отнести в машину. Подошедший брат и пояснил, что под завалами погибли две дочери его родственника. Как выяснилось, родственник оставил детей у соседки в связи с выездом на похороны отца в Нарынскую область. После разбирательств мужчина был отпущен на месте, говорится в сообщении.

В этой связи МВД официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности и является попыткой некоторых лиц ввести общественность в заблуждение.

В сообщении также говорится, что на месте авиакатастрофы фактов мародерства зарегистрировано не было. Четверо граждан добровольно собрали и сдали сотрудникам милиции товары народного потребления, выпавшие с борта самолета.

Имеется факт попытки кражи, по которому проходит другой житель соседнего дачного кооператива, находящегося в относительной близости с местом крушения самолета. По данному факту ведется предварительное расследование.

URL: http://www.vb.kg/353969
Теги:
авиакатастрофа, мародерство, МВД
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Сюжет: Крушение самолета под Бишкеком (96 материалов)
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