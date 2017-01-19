Депутата от фракции "Кыргызстан" Данияра Толонова избрали вице-спикером Жогорку Кенеша. Голосование за кандидата прошло сегодня, 19 января, на заседании парламента.

Отметим, Толонов был единственным кандидатом на данный пост. Парламентарии избрали вице-спикера путем тайного голосования.

За кандидата проголосовали 104 депутата, против были трое.

"Спасибо всем за поддержку, я готов работать с вами в рамках закона", - сказал Толонов.

Напомним, ранее вице-спикером парламента был Нурбек Алимбеков из этой же партии, однако он оставил пост по собственному желанию.