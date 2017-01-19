Данияра Толонова избрали вице-спикером Жогорку Кенеша

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Гулиза Авазова

Депутата от фракции "Кыргызстан" Данияра Толонова избрали вице-спикером Жогорку Кенеша. Голосование за кандидата прошло сегодня, 19 января, на заседании парламента.

Отметим, Толонов был единственным кандидатом на данный пост. Парламентарии избрали вице-спикера путем тайного голосования.

За кандидата проголосовали 104 депутата, против были трое.

"Спасибо всем за поддержку, я готов работать с вами в рамках закона", - сказал Толонов.

Напомним, ранее вице-спикером парламента был Нурбек Алимбеков из этой же партии, однако он оставил пост по собственному желанию.

URL: http://www.vb.kg/353972
Теги:
парламент
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Комментарии
bischof bo?mann
19.01.2017, 18:33
Карма: +4
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Минусов: 1
Комментариев: 26

Фото есть данного депутата? Я хочу сказать и об этом уже неоднократно просил - сопровождайте любое сообщение фотографией,как другие солидные издания,интернет сайты. От этого только выиграете,тем более в эру ВАТСАПа.

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