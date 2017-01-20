Психологи: после критики начальства мужчины могут заплакать и уйти

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Мужчины гораздо эмоциональнее реагируют на сложные психологические ситуации на работе, чем женщины. Как сообщает Росбалт со ссылкой на американских ученых, работники мужского пола настолько ранимы, что даже могут и заплакать.

По итогам опроса психологи рассказали, что особо тяжело мужчины переносят общение с руководством. Каждый четвертый может пустить слезу после тяжелой беседы с боссом.

Женщины гораздо проще относятся к подобным ситуациям. После жесткой критики со стороны начальства плачет только каждая пятая дама.

После нагоняя от начальства заявление на увольнение могут подать 33% мужчин, в то время как решивших покинуть работу женщин - всего лишь 11%.

Тем не менее в обществе принято считать, что именно женщины тяжело переносят сложные ситуации на рабочем месте.

Ранее сообщалось, что мужчины и женщины, получившие повышение, чаще жалуются на проблемы со здоровьем и депрессию из-за новых обязанностей. Негативные последствия сохраняются примерно четыре года. После этого работники привыкают к новой роли и их самочувствие улучшается.

При этом у мужчин чаще развивались психические расстройства, а у женщин - соматические. Однако через 4-8 лет после повышения их состояние начинает улучшаться.

URL: http://www.vb.kg/353976
Теги:
наука
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Комментарии
123
20.01.2017, 08:27

То в Америке, у них меньшинств больше, а настоящий суровый суровый мужик не плачет, даже если комбат отправит тонну лука начистить.

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