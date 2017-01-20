Психологи: после критики начальства мужчины могут заплакать и уйти

То в Америке, у них меньшинств больше, а настоящий суровый суровый мужик не плачет, даже если комбат отправит тонну лука начистить.
Мужчины гораздо эмоциональнее реагируют на сложные психологические ситуации на работе, чем женщины. Как сообщает Росбалт со ссылкой на американских ученых, работники мужского пола настолько ранимы, что даже могут и заплакать.
По итогам опроса психологи рассказали, что особо тяжело мужчины переносят общение с руководством. Каждый четвертый может пустить слезу после тяжелой беседы с боссом.
Женщины гораздо проще относятся к подобным ситуациям. После жесткой критики со стороны начальства плачет только каждая пятая дама.
После нагоняя от начальства заявление на увольнение могут подать 33% мужчин, в то время как решивших покинуть работу женщин - всего лишь 11%.
Тем не менее в обществе принято считать, что именно женщины тяжело переносят сложные ситуации на рабочем месте.
Ранее сообщалось, что мужчины и женщины, получившие повышение, чаще жалуются на проблемы со здоровьем и депрессию из-за новых обязанностей. Негативные последствия сохраняются примерно четыре года. После этого работники привыкают к новой роли и их самочувствие улучшается.
При этом у мужчин чаще развивались психические расстройства, а у женщин - соматические. Однако через 4-8 лет после повышения их состояние начинает улучшаться.