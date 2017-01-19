На спецсчет МЧС поступило более 8 млн сомов

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ВБ

По состоянию на 14.00 19 января на специальный счет МЧС КР поступило 8 млн 769 тыс. 968 сомов 35 тыйынов.

Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по нижеуказанным реквизитам:

Счет номер 4407012100007868

Банк Центральное казначейство МФ КР

БИК 440001

Код платежа 14238900

г. Ош, ул. Моминова, 11

ОКПО 22710535

ИНН 00103200110150

Код УГНС 032 по г. Ош

На данный расчетный счет можно перечислять в любой валюте - сом, рубль, тенге, доллар, евро, юань и другие.

Ответственным лицом по спецсчету от МЧС КР является начальник управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности подполковник Алмаз Эргешов. Тел.: 0770 022 022, рабочий телефон (0312) 54 79 01.

Все собранные средства в дальнейшем будут распределены семьям погибших и пострадавшим от авиакатастрофы в поселке Дача-СУ.

URL: http://www.vb.kg/353977
Теги:
авиакатастрофа, гуманитарная помощь
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