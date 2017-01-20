Энергетики бросили силы на борьбу с мышами и крысами

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ВБ

Одна из причин возникновения коротких замыканий, вплоть до отключения энергооборудования, это мыши и крысы. Грызуны на подстанциях повреждают изоляцию кабелей, проходящих по подземным путям. Поэтому энергетики бросили силы на борьбу с ними.

Для этого Чуйское предприятие высоковольтных электрических сетей (ЧУПВЭС) пригласило сотрудников Городской дезинфекционной станции. Специалисты проведут дератизацию территорий и помещений высоковольтных подстанций.

Борьба с мышами и крысами на энергообъектах в зимний период весьма актуальна, когда в студеную пору ищущие спасения от холода грызуны пробираются к подземным электрическим кабелям и повреждают их изоляцию.

URL: http://www.vb.kg/353978
Теги:
Чуйская область, энергетика
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