Энергетики бросили силы на борьбу с мышами и крысами

Одна из причин возникновения коротких замыканий, вплоть до отключения энергооборудования, это мыши и крысы. Грызуны на подстанциях повреждают изоляцию кабелей, проходящих по подземным путям. Поэтому энергетики бросили силы на борьбу с ними.

Для этого Чуйское предприятие высоковольтных электрических сетей (ЧУПВЭС) пригласило сотрудников Городской дезинфекционной станции. Специалисты проведут дератизацию территорий и помещений высоковольтных подстанций.

Борьба с мышами и крысами на энергообъектах в зимний период весьма актуальна, когда в студеную пору ищущие спасения от холода грызуны пробираются к подземным электрическим кабелям и повреждают их изоляцию.