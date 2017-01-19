Сегодня: пиар на катастрофе, покушение в Джалал-Абаде, голодовка окончена

Пиар на катастрофе. Атамекеновцы в очередной раз доказали свой примитивизм. Салянова и Текебаев развернули пиар-кампанию, спекулируя на жертвах трагедии Боинга 747. Не дождавшись итогов расследования, главный социалист заявил о том, что разбившемуся лайнеру не нужно было дозаправляться и он мог спокойно лететь из Гонконга в Стамбул.

Самолет-то может и мог лететь из Гонконга в Стамбул, только организаторы этого рейса забыли спросить у Текебаева, где им совершить посадку. Грузовые перелеты тоже совершаются исходя из экономической целесообразности. Вполне возможно, по прибытии в Гонконг Боинг имел определенный запас топлива и не заправлялся там, так как керосин намного дороже. Может, руководства всех авиакомпаний теперь должны согласовывать свои маршруты и места дозаправок с фракцией "Ата Мекен"?

Не менее вызывающими с претензией на самопиар были нападки Саляновой по поводу размера компенсационных выплат правительством пострадавшим и родственникам погибших. Мадам сразу не поняла, что по 70 тысяч выделяется в оперативном порядке на решение самых неотложных вопросов.

Покушение в Джалал-Абаде. Накануне неизвестные открыли стрельбу по владельцу одного из ресторанов. 63-летний предприниматель Абдусатар Азизов получил ранения в голову и находится в отделении реанимации городской больницы.

По данным МВД, нападение произошло, когда предприниматель находился за рулем своего автомобиля. Подъехали неизвестные и произвели несколько выстрелов с близкого расстояния. На месте преступления нашли гильзы от травматического пистолета. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Голодовка окончена. 37 заключенных, содержащихся в колониях № 27 и 47, после шести дней воздержания от приема пищи прекратили акцию протеста. Осужденные за экстремизм и терроризм были против того, что по новому закону их отделяют от остального спецконтингента и будут содержать в изолированных камерах.

Попытка давления на администрацию колоний и руководящий состав Государственной службы по исполнению наказаний не принесла никаких результатов. Кроме того, голодовка не была поддержана большей частью осужденных. Как подчеркивают в ГСИН, режим содержания заключенных приведен в соответствие с требованиями нового закона.

В Турции вызволили из плена гражданку Кыргызстана. Это та самая девушка с недавнего видео, над которой издевались знакомые, избивали и грозились отрезать язык. Тревогу подняли соотечественники, которые наткнулись на жуткий ролик в интернете.

Как сообщили в МИД Кыргызстана, в ночь на 19 января сотрудники Генерального консульства Кыргызстана при содействии турецкой полиции освободили заложницу. Операция была проведена в городе Измире. Девушку насильно удерживали также две гражданки КР. По данным дипломатов, предпринимаются меры для задержания подозреваемых.

Письмо Атамбаеву. Активисты против трансформации земель природного парка Саймалуу-Таш. Общественность настаивает на том, что уникальная территория с наскальными рисунками, которые датируются 3-2 тысячелетием до нашей эры, должна быть сохранена и передана потомкам в существующем виде. Сейчас парк состоит на государственном учете и включен в список памятников истории и культуры Кыргызстана. Кроме того, Саймалуу-Таш претендует на попадание в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Активистам стало известно, что эксперты Жогорку Кенеша, правительства, "Кыргызалтына" подняли вопрос о необходимости трансформации участка заповедника площадью 100 гектаров и перевода в категорию промышленных территорий. Там планируется проведение геологоразведочных работ разведок с последующей эксплуатацией золоторудного месторождения Кылдоо. Вот так запросто может быть уничтожено то, что было создано руками человека около 5 тысяч лет назад.

Христиане отмечают Крещение. В этот день Иисус Христос принял крещение в водах реки Иордан. После обряда на него сошел святой Дух в виде голубя, а глас с небес провозгласил: "Сей есть Сын Мой".

Одной из главных традицией этого праздника у православных считается купание в проруби. По преданию в эти дни вода обретает лечебные и чудодейственные свойства. В этом году для горожан, желающих окунуться в ледяную воду, подготовлены три места для купания - в селах Ленинском, Воронцовке и Новопокровке подготовлены специальные проруби.