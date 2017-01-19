Третий "черный ящик" найден во второй половине дня 18 января. Об этом сегодня, 19 января, на пресс-конференции заявил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По его словам все бортовые самописцы отправлены в Москву сегодня утром.

"У самолета было три самописца: один записывал звук, второй - технические моменты. Третий мы нашли вчера к концу дня", - сообщил Калилов.

В свою очередь первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев отметил, что в настоящий момент помимо правительственной комиссии по установлению причин крушения самолета, работают представители МАК. Кроме того, для расследования данного дела приехали специалисты из США и Турции.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.