Боронов: На спецсчет МЧС переведено 10,5 млн сомов

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Аида Джумашева

На 15.00 сегодняшнего дня на спецсчет МЧС переведено 10 млн 525 тыс. 588 сомов. Об этом сегодня, 19 января, на пресс-конференции заявил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

"Помимо этой суммы, пострадавшим принесли одежду, продукты питания, мыломоющие средства и другие вещи. В данном случае МЧС будет заниматься приемом, доставкой и раздачей гуманитарной помощи", - сказал Боронов.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.

URL: http://www.vb.kg/353985
Теги:
авиакатастрофа, Кубатбек Боронов
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Сюжет: Крушение самолета под Бишкеком (96 материалов)
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