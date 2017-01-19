Абулгазиев: Снос дачного поселка Дача-СУ не рассматривается

Снос дачного поселка Дача-СУ не рассматривается. Об этом сегодня, 19 января, на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, сейчас в первую очередь необходимо подсчитать ущерб пострадавших.

"Вопрос сноса поселка будет рассматриваться в правительственной комиссии. Будет готовиться предложение по данному вопросу. Однако решения нет. Как только будет решение о переносе дачных участков, мы об этом сообщим", - сказал Абулгазиев.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.