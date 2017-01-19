В Тегеране обрушилось высотное здание. Погибли 30 пожарных

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При обрушении высотного здания в Тегеране погибли 30 пожарных. Как пишет Медуза, об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает агентство FARS. По иранскому телевидению также объявили о гибели пожарных, не уточнив их количество.

Представители экстренных служб на месте происшествия рассказали, что при обрушении пострадали около 70 человек, включая пожарных.

При этом, по данным FARS, под завалами могут оставаться до 300 человек. Государственное агентство IRNA сообщает, что там находятся не более 50 человек.

Утром 19 января в 17-этажном здании, где располагаются текстильные предприятия, начался пожар. Почти всех, кто находился в здании, эвакуировали, внутри начали работать пожарные.

Пожарным на короткое время удалось остановить распространение огня, но затем он охватил все этажи. Через три часа после начала пожара здание обрушилось.

Высотное здание компании по производству пластика Plasco было возведено в начале 1960-х годов и было на тот момент самым высоким зданием иранской столицы.

URL: http://www.vb.kg/353988
Теги:
Иран
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