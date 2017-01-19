МИД проверяет информацию о кыргызстанцах среди пострадавших в Италии

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Айдана Абдуваитова

Посольство Кыргызстана в Швейцарии проверяет, есть ли среди пострадавших в результате землетрясения в Италии граждане Кыргызстана. Об этом сообщила официальный представитель МИД Айымкан Кулукеева.

По ее словам, посольство направило запрос в Департамент гражданской защиты Италии и в местные администрации пострадавших районов относительно возможных жертв из числа граждан КР.

Напомним, вчера, 18 января, в Италии произошла серия сильныхземлетрясений. Наиболее пострадавшие регионы - Лацио, Абруццо и Марке.

В результате землетрясения в районе горного массива Гран-Сассо-д"Италия в провинции сошла снежная лавина, которая накрыла небольшой горный отель Rigopiano di Farindola. По данным, собранным из различных источников, в гостинице находилось порядка 30 человек, многие из них являются иностранцами.

Отметим, Италия является одним из популярных направлений для трудовой миграции кыргызстанцев в Европе. По данным МИД, там проживают около 5 тыс. кыргызстанцев.

URL: http://www.vb.kg/353989
Теги:
землетрясение, Италия, соотечественники
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