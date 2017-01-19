Абулгазиев: Вопрос восстановления домов решим после комплексного изучения

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Аида Джумашева

Вопрос восстановления домов пострадавших в авиакатастрофе решат после комплексного изучения комиссии. Об этом сегодня, 19 января, на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поручил созданной правительством комиссии тщательно изучить вопросы социальной помощи пострадавшим.

"Правительственная комиссия должна выяснить причину и вынести заключение по случившейся трагедии. Председателем комиссии являюсь я, в состав входят члены правительства. Вопрос восстановления домов будет решен по итогам работы этой комиссии. Нужно изучить, кто проживал в этих домах, как эти люди жили", - отметил Абулгазиев.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.

URL: http://www.vb.kg/353990
Теги:
авиакатастрофа, правительство
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Сюжет: Крушение самолета под Бишкеком (96 материалов)
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