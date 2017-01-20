В Китае компания обязала сотрудников делать не менее 10 тысяч шагов в день

Китайская технологическая компания из города Чунцин обязала своих сотрудников совершать не менее 10 тысяч шагов в день. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на South China Morning Post.

30-летний сотрудник компании по имени Ху рассказал, что в первый день работы его обязали установить шагометр в приложении WeChat и вступить в общую группу коллег, в которой производится подсчёт активности.

В интервью изданию Ху сообщил, что поначалу был в шоке от условий программы.

"Если я хорошо делаю свою работу, зачем мне должны предлагать ходить?" - говорит Ху.