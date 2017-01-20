Эксперты перечислили самые непунктуальные аэропорты мира

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Эксперты агентства FlightStats перечислили аэропорты мира с наибольшим числом задержек и отмен рейсов в первую неделю 2017 года. Об этом, как пишет Лента.ру, сообщается на сайте организации.

В список вошли две воздушных гавани в Северной Америке. В аэропорту Шарлотт/Дуглас (штат Северная Каролина) 505 рейсов отменили, почти 1,3 тысячи вылетов задержали. Аналогичные показатели для авиагавани Хартсфилд-Джексон (штат Джорджия) составили 445 и 2,5 тысячи рейсов соответственно.

В целом 40 штатов США выпустили штормовые предупреждения в начале 2017 года. На Северную Америку пришлась половина всех отмененных рейсов в этот период (свыше 7,6 тысячи вылетов).

Что касается Европы, то здесь наиболее серьезные сбои в расписании затронули аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле. Там было отменено 606 рейсов и 378 задержано. В другой стамбульской воздушной гавани - аэропорту имени Сабихи Гёкчен - аннулировали 91 рейс и 302 задержали.

В Азии возникли проблемы в работе двух китайских аэропортов - Чжэнчжоу Синьчжэн в провинции Хэнань и Чжэндин (провинция Хэбэй). В обоих транспортных узлах в общей сложности отменили 550 рейсов и отложили более 1,1 тысячи вылетов.

В целом во всем мире в первую неделю года было аннулировано 15 249 и задержано 161 360 рейсов.

По информации FlightStats, самой пунктуальной авиакомпанией 2016 года стала испанская Iberia.

URL: http://www.vb.kg/353992
Теги:
аэропорт
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