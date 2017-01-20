Айбар Султангазиев: Минздрав закупает лекарства по завышенным ценам

В 2017 году госфинансирование сферы здравоохранения сократится на 370 млн сомов. Об этом в интервью "ВБ" заявил глава общественного совета Минздрава Айбар Султангазиев.

Вместе с тем сокращается поток денежных средств со стороны международных организаций. В частности, Глобальный фонд в этом году уменьшает финансирование программ по борьбе с ВИЧ/СПИДом до $5 млн, а с 2018 года и вовсе прекратит выделение средств.

Все это может создать проблемы с закупкой жизненно необходимых лекарств нуждающимся, считает Султангазиев и предлагает Минздраву более ответственно подходить к госзакупкам препаратов.

"Мы проводили исследования, и по некоторым позициям в пять раз завышена стоимость медикаментов. Такие же препараты в аптеке стоят 20 сомов, а при госзакупках они идут по 100 сомов. Второе, у нас есть перечень жизненно необходимых лекарственных средств и туда входит много лекарств, эффективность которых клинически не доказана, то есть это бесполезные лекарства. А медучреждения их закупают", - сказал Султангазиев.

О том, что через госзакупки лекарства Минздраву продают в несколько раз дороже, знает и глава ведомства Талантбек Батыралиев, однако, по его словам, сделать с этим пока ничего не может. Законодательно министерство сейчас не может регулировать цены на препараты. Но вскоре это может измениться.

"Сейчас Жогорку Кенеш вводит новый закон по лекарственным средствам. Он нужен, потому что за 25 лет лекарственный бизнес перешел к монополистам и в основном подзаконные акты их защищают. И они сами регулируют рынок. По идее мы должны регулировать цены с момента получения, но сейчас подзаконные акты сделаны чуть ли не под монополистов", - сказал Батыралиев.

Стоит отметить, согласно законодательству правительство обязано выделять на нужды Минздрава 13% от госказны или около 19,5 млрд сомов. По словам министра, в проекте бюджета на этот год эта сумма учтена. Сумма только кажется внушительной, но по факту этих денег здравоохранению не хватает.

Экономить эксперты предлагают не только на госзакупках, но и по другим направлениям. К примеру, исключить лечение по принципу эффекта "Плацебо", то есть назначения ненужных медикаментов. Глава общественного совета при Минздраве также отмечает, что под давлением отдельных лоббистов в перечень жизненно необходимых лекарственных средств попадает много неэффективных медикаментов, а государство тратит на них миллионы.

"А из-за того, что в перечне нет действительно нужных препаратов, люди вынуждены сами заказывать их по бешеным ценам за рубежом ", – заключает Султангазиев.