Боронов: Все обвинения со стороны депутатов не подтверждены

Все обвинения со стороны депутатов в адрес пожарной службы не подтверждены. Об этом сегодня, 19 января, на пресс-конференции заявил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

По его словам, согласно хронологии событий звонок на пульт 101 поступил в 07.19 утра, пожарная машина аэропорта "Манас" приехала в 07.30.

"Они успели за короткое время приехать потому, что на подходе к посадке или высадке самолетов, экипаж сидит в кабине с заведенным мотором. Из города два расчета приехали за 40 минут. Из села Жаны Жер пожарные доехали за 26 минут. Нужно учитывать дальность расстояния и гололед, кроме того, на улице было темно. Пожарники прибыли на место в пределах нормы. Всего на месте работали 16 пожарных расчетов", - сказал Боронов.

Он отметил, что на на месте пожара никого кроме летчиков не было.

"Со стороны депутатов были обвинения, что многие пострадавшие получили ожоги из-за того, что пожарные не приехали вовремя. Однако ожоги получили только двое - пилот и один житель села", - добавил министр ЧС.

Напомним, трагедия произошла 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.