Абулгазиев: В селе Дача-СУ расположено 425 участков

В селе Дача-СУ расположено 425 участков, из которых застроено 325. Об этом сегодня, 19 января, на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, участок выделен в 1985 году, официально оформлен в 1986 году. Раньше этот поселок назывался Аэрофлот, сейчас Дача-СУ (строительное управление).

"Территория, где расположены дачные участки, составляет 20 гектаров земли. Тот участок, где упал самолет составлял 5,4 гектара. Из 43 участков разрушено 19 домов, частично 7. Также пострадало 12 хозяйственных построек", - сказал Абулгазиев.

Напомним, трагедия произошла 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.