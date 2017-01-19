Абулгазиев: Президент контролирует вопрос авиакатастрофы

Президент Алмазбек Атамбаев контролирует вопрос авиакатастрофы. Об этом сегодня, 19 января, на пресс-конференции заявил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, глава государства в курсе ситуации.

"По поручению главы государства создана правительственная комиссия. Ему постоянно докладывают о ситуации. Вчера и сегодня премьер-министр встречался с президентом. Глава государства дал ряд поручений, которые нам нужно исполнить. В частности, вопрос защиты интересов граждан, питания" , - сказал Абулгазиев.

Он добавил, что Атамбаев выразил благодарность за оказание помощи общественникам и всем неравнодушным гражданам.

В свою очередь министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов отметил, что он с Абулгазиевым уже в 8 часов утра были на месте авиакатастрофы.

"Через четыре часа я доложил президенту о ЧП. Он поставил передо мной задачи в рамках, которых мы работаем", - отметил глава МЧС.

Напомним, трагедия произошла 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.