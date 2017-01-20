В столице почтили память блокадников Ленинграда

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Родион Решетов

В столице прошел митинг-реквием, посвященный дню победы прорыва блокады Ленинграда.

По традиции мероприятия проходило в парке победы имени Даира Асанова у памятника блокадникам. В организации митинга приняли участие: столичный муниципалитет и "Кыргызское общество блокадников Ленинграда".

В свою очередь с речью выступили посол Российской Федерации Андрей Крутько, заместитель главы администрации Октябрьского района Татьяна Кузнецова, секретарь "Кыргызского общества блокадников Ленинграда" Анна Кутанова.

По окончании церемонии почтения памяти представители молодого поколения прочли стихи, посвященные людям, простоявшим в блокаде те страшные времена. После чего к монументу были возложены венки. В митинге реквиеме также приняли участие горожане и гости столицы, а также школьники и студенты вузов.

URL: http://www.vb.kg/353999
Теги:
вуз, митинг, памятник, парк, Бишкек
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