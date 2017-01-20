В Нью-Йорке мэр города и голливудские актеры вышли на митинг против Трампа

В Нью-Йорке на митинг против избранного президента США Дональда Трампа вышли мэр города Билл де Блазио, а также американские деятели культуры Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алекс Болдуин, и Майкл Мур, передает Росбалт со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Кинорежиссер Майкл Мур возглавил массовую акцию протеста вблизи "штаб-квартиры" Трампа в Нью-Йорке - небоскреба Трамп Тауэр.

По его словам, для США наступает очень опасное время в истории страны. "Это будет хуже, чем вы можете себе помыслить", - сказал Мур, призвав провести 100-дневный протест против избранного главы государства после его инаугурации.